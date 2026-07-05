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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Jude Bellingham tras su doblete ante México: "Dimos una prueba de carácter absoluto"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El volante aseguró que la clasificación quedará marcada en su carrera.

Jude Bellingham tras su doblete ante México:
 EFE
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El volante Jude Bellingham, autor de un doblete en un intervalo de apenas dos minutos, afirmó este domingo que la clasificación de Inglaterra para los cuartos de final del Mundial en pleno estadio Azteca quedará grabada en su carrera.

El talento de 23 años destacó el valor futbolístico del máximo estadio mexicano y la resiliencia de su selección para doblegar a un rival que los apremió, según dijo a periodistas al término del partido.

El triunfo por 2-3, sobre el Tri, a su juicio, fue "una prueba de carácter absoluto", hasta porque los Tres Leones jugaron con 10 durante más de 40 minutos por la expulsión de Jarell Quansah.

El equipo adiestrado por Thomas Tuchel aguantó avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se citará con Noruega el próximo sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

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