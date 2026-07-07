Julián Alvarez y Lautaro Martínez llenaron de elogios a Messi: "Es una gran leyenda"

Posterior a la dramática victoria por 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, los atacantes Julián Alvarez y Lautaro Martínez repasaron la resilencia para revertir un marcador adverso en Atlanta amparados en la figura de Lionel Messi.

Fue el atacante de Inter de Milán quien habló primero y sostuvo: "Es un partido que va a quedar para el recuerdo, donde Argentina demostró mucho carácter. En la cancha, le dije a Messi que se lo merece por lo que es él y lo que se brinda"

"Es su último Mundial y es nuestro guía. Nosotros tratamos de acompañarlo y dar lo mejor siempre. Volvimos a dejar a la Argentina bien representada", complementó el "Toro".

Posterior a ello, Alvarez añadió: "Vimos a Messi muy afectado por su gol. Marcó un nuevo gol, y sigue demostrando que es una gran leyenda. Estamos felices de disfrutar jugando a su lado, apoyándolo y acompañándolo".