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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Julián Alvarez y Lautaro Martínez llenaron de elogios a Messi: "Es una gran leyenda"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El astro de la "albiceleste" se lució anotando el empate parcial ante Egipto en octavos de final.

Julián Alvarez y Lautaro Martínez llenaron de elogios a Messi:
 EFE
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Posterior a la dramática victoria por 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, los atacantes Julián Alvarez y Lautaro Martínez repasaron la resilencia para revertir un marcador adverso en Atlanta amparados en la figura de Lionel Messi.

Fue el atacante de Inter de Milán quien habló primero y sostuvo: "Es un partido que va a quedar para el recuerdo, donde Argentina demostró mucho carácter. En la cancha, le dije a Messi que se lo merece por lo que es él y lo que se brinda"

"Es su último Mundial y es nuestro guía. Nosotros tratamos de acompañarlo y dar lo mejor siempre. Volvimos a dejar a la Argentina bien representada", complementó el "Toro".

Posterior a ello, Alvarez añadió: "Vimos a Messi muy afectado por su gol. Marcó un nuevo gol, y sigue demostrando que es una gran leyenda. Estamos felices de disfrutar jugando a su lado, apoyándolo y acompañándolo".

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