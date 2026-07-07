Julián Alvarez y Lautaro Martínez llenaron de elogios a Messi: "Es una gran leyenda"
El astro de la "albiceleste" se lució anotando el empate parcial ante Egipto en octavos de final.
El astro de la "albiceleste" se lució anotando el empate parcial ante Egipto en octavos de final.
Posterior a la dramática victoria por 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, los atacantes Julián Alvarez y Lautaro Martínez repasaron la resilencia para revertir un marcador adverso en Atlanta amparados en la figura de Lionel Messi.
Fue el atacante de Inter de Milán quien habló primero y sostuvo: "Es un partido que va a quedar para el recuerdo, donde Argentina demostró mucho carácter. En la cancha, le dije a Messi que se lo merece por lo que es él y lo que se brinda"
"Es su último Mundial y es nuestro guía. Nosotros tratamos de acompañarlo y dar lo mejor siempre. Volvimos a dejar a la Argentina bien representada", complementó el "Toro".
Posterior a ello, Alvarez añadió: "Vimos a Messi muy afectado por su gol. Marcó un nuevo gol, y sigue demostrando que es una gran leyenda. Estamos felices de disfrutar jugando a su lado, apoyándolo y acompañándolo".