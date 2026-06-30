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La programación de octavos de final del Mundial 2026
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La tercera fase del torneo arrancará este fin de semana.
La tercera fase del torneo arrancará este fin de semana.
Esta semana se disputan los dieciseisavos del Mundial 2026, la segunda ronda del torneo, en donde 32 equipos juegan en partidos de eliminación directa para meterse en octavos de final.
Los octavos de final se disputarán desde el sábado 4 al martes 7 de julio.
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