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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

La programación de octavos de final del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La tercera fase del torneo arrancará este fin de semana.

La programación de octavos de final del Mundial 2026
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Esta semana se disputan los dieciseisavos del Mundial 2026, la segunda ronda del torneo, en donde 32 equipos juegan en partidos de eliminación directa para meterse en octavos de final.

Los octavos de final se disputarán desde el sábado 4 al martes 7 de julio.

Revisa la programación de octavos en Cooperativa.cl:

Sábado 4 de julio

  • Canadá vs. Marruecos. 13:00 horas. NRG Stadium, Houston
  • Paraguay vs. Francia. 17:00 horas. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio

  • Brasil vs. Noruega. 16:00 horas. MetLife Stadium, Nueva Jersey
  • México/Ecuador vs. Inglaterra/RD del Congo. 20:00 horas. Estadio Azteca

Lunes 6 de julio

  • Portugal/Croacia vs. España/Austria. 15:00 horas. AT&T Stadium, Dallas
  • Estados Unidos/Bosnia vs. Bélgica/Senegal. 20:00 horas. Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio

  • Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto. 12:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana. 16:00 horas. BC Place, Vancouver

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