La programación de octavos de final del Mundial 2026

Esta semana se disputan los dieciseisavos del Mundial 2026, la segunda ronda del torneo, en donde 32 equipos juegan en partidos de eliminación directa para meterse en octavos de final.

Los octavos de final se disputarán desde el sábado 4 al martes 7 de julio.

Revisa la programación de octavos en Cooperativa.cl:

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos. 13:00 horas. NRG Stadium, Houston

Paraguay vs. Francia. 17:00 horas. Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega. 16:00 horas. MetLife Stadium, Nueva Jersey

México/Ecuador vs. Inglaterra/RD del Congo. 20:00 horas. Estadio Azteca

Lunes 6 de julio

Portugal/Croacia vs. España/Austria. 15:00 horas. AT&T Stadium, Dallas

Estados Unidos/Bosnia vs. Bélgica/Senegal. 20:00 horas. Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio

Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto. 12:00 horas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta