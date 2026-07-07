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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Octavos de Final

Lorenzo tras la eliminación ante Suiza: "No convertir se paga, pero no hay nada que reprochar"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El estratega argentino defendió el volumen de juego generado durante todo el compromiso por sus dirigidos.

Lorenzo tras la eliminación ante Suiza:
 EFE

El partido fue "bastante cerrado, muy táctico, muy parejo", analizó el DT.

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El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, lamentó este martes la falta de eficacia de su equipo tras la derrota ante Suiza en la tanda de penales y afirmó que el conjunto colombiano mereció algo más durante los 90 minutos reglamentarios.

En la rueda de prensa posterior al partido, Lorenzo explicó que a Colombia le faltó concretar las ocasiones generadas en un encuentro que ya preveían muy cerrado. El técnico señaló que el equipo tuvo intención ofensiva, remates y llegada, pero no logró transformar ese dominio en goles.

"Sin duda que hacer gol", respondió al ser preguntado por lo que le faltó a Colombia para evitar que la eliminatoria se resolviera desde el punto de penal.

El entrenador argentino sostuvo que el partido fue "bastante cerrado, muy táctico, muy parejo", aunque consideró que Colombia hizo méritos para obtener un mejor resultado antes de la prórroga.

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El técnico Néstor Lorenzo analizó la falta de eficacia de sus dirigidos en los 90 minutos. (FOTO: EFE)

Lorenzo también explicó el cambio de Jhon Arias, condicionado tanto por la tarjeta amarilla como por el desgaste físico. Según indicó, el cuerpo técnico temía que una llegada tarde dejara al equipo con un jugador menos y buscó, además, refrescar al conjunto.

El seleccionador detalló que con la entrada de Jáminton Campaz, Colombia modificó su sistema, pasó a jugar con un 4-2-3-1 y trató de hacer daño por las bandas. A su juicio, la apuesta estuvo cerca de dar resultado, porque el propio Campas dispuso de una ocasión clara, aunque finalmente el gol no llegó.

La falta de definición

Sobre la falta de definición de Luis Díaz y Luis Suárez, Lorenzo evitó señalar responsabilidades individuales y defendió el rendimiento colectivo. Recordó que Colombia ya había atravesado momentos similares de falta de gol antes de los partidos contra Bolivia y Venezuela en la eliminatoria.

"A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones", afirmó para añadir que durante el partido se Colombia generó 17 tiros a puerta.

"No convertir se paga", dijo el técnico, que recordó que sus delanteros son jugadores que marcan habitualmente en sus ligas.

"No hay nada que reprochar. Simplemente que a veces entra y a veces no", concluyó.

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