Estragos en el sur por río atmosférico: inundaciones, cortes de ruta por deslizamientos y apagones

Severas complicaciones ha causado este martes el agresivo río atmosférico que golpea a la zona sur del país, lo que obligó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a mantener la Alerta Amarilla que rige desde el lunes para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En Los Ríos, la comuna de Corral se encuentra bajo estricto monitoreo debido al colapso de terrenos en el sector Chacabuco y la crecida del río San Juan.

"Se han reportado algunos incidentes, sobre todo en la comuna de Corral y también en la comuna de Valdivia, en la zona costera. En la comuna de Corral han ocurrido algunas remociones en masa y algunas inundaciones", informó el director regional de Senapred en Los Ríos, Daniel Epprecht.

La autoridad precisó a Lo Que Queda del Día que "en ese sector hubo afectación a algunos vehículos, afectación solo con daño menor a cuatro viviendas y una vivienda que está en evaluación (...) pero sin duda probablemente ahí va a aumentar la cantidad de viviendas afectadas producto de la intensa lluvia".

"El reporte que tenemos de Meteorología de Chile nos informa de que van a caer todavía unos 50 a 70 milímetros más. Por lo tanto, sin duda es una cantidad absolutamente inusual de lluvia y que también deja todos los terrenos absolutamente saturados y con el posible también riesgo de remociones en masa en todos los sectores de nuestra región", señaló.

En Los Lagos, en tanto, los deslizamientos de tierra en el sector de Petrohué mantienen suspendido el tránsito vehicular en la ruta CH-225 (tramo Puerto Montt-Ensenada), específicamente en las áreas de La Ventana y La Máquina

A la emergencia se suman más de 7.200 clientes sin suministro eléctrico entre La Araucanía y Los Lagos.

"Lo peor ya pasó": el balance y pronóstico de la Dirección Meteorológica

Elio Bruford, experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), explicó a Lo Que Queda del Día que el sur enfrenta una seguidilla de tres sistemas frontales y detalló los montos de agua acumulados, advirtiendo que el peligro de remoción en masa sigue latente debido a la saturación de los suelos y a una isoterma cero que se posicionó sobre los 3.000 metros de altitud.

"Las precipitaciones están asociadas al primero de tres sistemas frontales que van a dejar precipitaciones hasta la mañana del día jueves. Lo peor, lo más intenso, ya pasó, con montos que se registraron en las regiones de La Araucanía y de Los Ríos, que están entre los 110 y los 120 milímetros en las estaciones costeras (...) De estos montos todavía quedan para La Araucanía entre 40 y 60 milímetros más de agua que caigan esta madrugada y gran parte de mañana. Lo mismo ocurre con Los Ríos, donde también se esperan entre 40 y 80 milímetros para esta noche, la madrugada y todo el día de mañana", precisó.

Respecto a la evolución del tiempo para los próximos días, el meteorólogo delineó que

"el segundo sistema frontal va a afectar principalmente a las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, pero en menor medida, y debería de llegar para el día jueves en la noche".

"El tercer sistema frontal debería de ir hacia la zona centro-sur del país, afectando principalmente a las regiones del Maule y de Ñuble. Sin embargo, va a dejar precipitaciones por todos los sectores cordilleranos desde la Región de Valparaíso hasta Los Lagos", añadió el experto.