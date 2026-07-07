Suiza terminó con la ilusión de Colombia y será rival de Argentina en cuartos del Mundial

La selección de Suiza clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer este martes a Colombia en la definición por penales por 4-3, luego de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Con este resultado, el equipo europeo avanza de ronda y se enfrentará a Argentina.

Aunque el equipo sudamericano controló gran parte del juego, la falta de eficacia y la lotería de los cobros desde el punto del penal terminaron por favorecer a los europeos.

Colombia saltó al campo con una propuesta agresiva, asfixiando la salida de una Suiza que se veía superada por los laterales. El primer aviso serio llegó en el minuto 21, con un disparo desde dentro del área de Gustavo Puerta que logró atajar el portero suizo Gregor Kobel.

Suiza, que parecía replegada, aprovechó chispazos individuales para inquietar. Al minuto 30, Fabian Rieder exigió una estirada providencial de Camilo Vargas, quien mantuvo el cero ante un remate que ya se coreaba como gol.

En la segunda mitad, el libreto no cambió: Colombia recuperaba rápido y proponía, pero Luis Suárez no estuvo fino en la definición tras una brillante jugada individual.

El factor logístico apenas hizo mella en el conjunto cafetero. A pesar de afrontar un ajustado tiempo de preparación y de ser el único equipo obligado a trasladarse por los tres países del certamen, las posibles desventajas competitivas quedaron en un segundo plano tras su desempeño.

El drama del alargue y la sentencia final

Con el marcador cerrado, el partido se trasladó a la prórroga, donde el cansancio empezó a pasar factura, pero las emociones aumentaron.

Al minuto 98, el destino le dio la espalda a los cafeteros: Un cabezazo de Lucumí tras un córner pudo haber servido de salvavidas para Colombia de no haber terminado en el travesaño.

Suiza respondió de inmediato por medio de Zeki Amdouni, cuyo disparo a bocajarro fue contenido nuevamente por Vargas. Ya en los últimos suspiros del tiempo extra, Daniel Muñoz tuvo la victoria en sus pies tras un control orientado, pero su remate se fue por encima del larguero, forzando la definición desde los doce pasos.

En los penales, la precisión suiza fue superior. El cuarto gol helvético, obra de Rubén Vargas, puso punto final a la historia.

Ahora Suiza ya pone la mira en su próximo gran obstáculo: los cuartos de final frente a Argentina, la actual favorita y única sobreviviente de la Conmebol.