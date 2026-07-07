Manzambi encendió las alarmas de Suiza antes del duelo mundialista con Colombia

El futbolista suizo Johan Manzambi, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, encendió las alarmas en la previa del duelo de octavos de final que su selección disputará ante Colombia.

El jugador de Friburgo, que acumula tres goles y dos asistencias en el certamen, abandonó antes de tiempo el último entrenamiento de Suiza junto a Rubén Vargas y Djibril Sow, situación que dejó en suspenso su presencia en el partido.

"Obviamente, si tienen que dejar la sesión de entrenamiento antes, todos quedan muy molestos porque puede ser una gran pérdida. Si no pueden jugar mañana, podría ser un gran problema para nosotros", señaló el técnico Murat Yakin, según consignó Reuters.

El entrenador helvético fue especialmente elogioso con Manzambi, a quien definió como una pieza clave para el funcionamiento de su equipo: "Es un jugador muy valioso e importante para nosotros, mejoró constantemente su rendimiento. Es un jugador de equipo. No solo es un jugador que gusta ver, es completo. Tiene muchas cualidades y todavía mucho potencial", apuntó.

La preocupación suiza aparece justo antes de un cruce exigente ante Colombia, que viene de superar a Ghana y que también carga con una baja relevante en ataque: Jhon Córdoba quedó fuera por lesión, por lo que Luis Javier Suárez aparece como carta para comandar la ofensiva del equipo de Néstor Lorenzo.

El duelo entre Suiza y Colombia se jugará en el Estadio BC Place de Vancouver, con el premio de avanzar a cuartos de final del Mundial, instancia en la que el ganador se medirá con el vencedor de la llave entre Argentina y Egipto.