Mbappé tras friccionado duelo con Paraguay: Pensaron que íbamos a jugar de esmoquin

Kylian Mbappé, delantero de Francia y autor del único gol en la victoria sobre Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, valoró el carácter de su selección después de un partido friccionado y aseguró que el equipo europeo supo responder a la batalla que propuso el elenco sudamericano.

"Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso", dijo Mbappé tras el encuentro.

El delantero de Real Madrid sostuvo que Francia también cuenta con herramientas para competir desde el roce y la intensidad, más allá de su habitual propuesta ofensiva.

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos", señaló el capitán francés, quien marcó el penal que decidió la clasificación.

Mbappé también apuntó al desafío que viene para Francia, que enfrentará a Marruecos en los cuartos de final, el próximo jueves en Boston: "Sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino", cerró.