México desafía la historia de Inglaterra en el Azteca por el paso a cuartos del Mundial

La ronda de los dieciséis mejores del Mundial 2026 se traslada a la mítica Ciudad de México, donde este domingo 5 de julio a partir de las 20:00 horas (00:00 GMT), el Estadio Azteca será el escenario del choque entre el coanfitrión México e Inglaterra.

Los aztecas llegan en estado de gracia y no solo ostentan un invicto histórico en su feudo, donde han caído apenas dos veces, sino que en la presente cita planetaria no han recibido goles en sus cuatro presentaciones.

Con un invicto de 12 cotejos en lo que va del año y el reciente triunfo sobre Ecuador, el combinado local confía en la presión de su público para derribar a una potencia que siempre sufre en la altitud.

En la vereda opuesta, el elenco de los "Three Lions" desembarca en la cita con más dudas tras despachar a RD Congo. Pese a que han ganado los últimos cuatro duelos directos ante los "verdes", el recuerdo de 1986 y las dificultades para cerrar los partidos mantienen en alerta a Thomas Tuchel.

Con el arbitraje del australiano Alireza Faghani, todos los detalles de este vibrante compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.