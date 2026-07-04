Orlando Gill explicó arrebato con Mbappé: "Entré en un momento de calentura"

El arquero de Paraguay Orlando Gill explicó el tenso cruce que protagonizó con Kylian Mbappé tras la eliminación de la "Albirroja" ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

El guardameta paraguayo le lanzó la pelota en la espalda al delantero francés luego del pitazo final, en una acción que encendió el cierre del partido y derivó en un tumulto entre jugadores de ambos equipos.

"Esto es fútbol, yo le pasé la mano felicitándolo, pero como no me dio bola... obviamente entré en un momento de calentura, después me tranquilicé", señaló Gill, quien de todas formas valoró el desempeño del elenco europeo.

"Los felicito, hicieron una excelente campaña los de Francia, que son candidatos a campeones del mundo", agregó el portero, luego de un compromiso que se resolvió con un penal convertido por Mbappé.

Gill también destacó la entrega de Paraguay y lamentó la jugada que terminó definiendo el encuentro: "Nos vamos con la frente en alto. Paraguay lo dejó todo en el campo, si no existía ese penal creo que lo íbamos a llevar a alargue, lo supimos aguantar bastante bien".

"Esto es así, son detalles, hay que cuidarlos todos, lo que sea en el área. Creo que lo tocó obviamente, por algo cobró, pero Paraguay se va con la frente en alto", cerró.