Rafa Márquez fue anunciado como nuevo seleccionador de México

La Federación Mexicana de Fútbol anunció este miércoles a Rafael Márquez como nuevo seleccionador nacional, en una decisión que abre el ciclo de la escuadra azteca rumbo al Mundial 2030.

El nombramiento del exdefensor de FC Barcelona estaba contemplado desde el 1 de agosto de 2024, cuando la FMF presentó a Javier "Vasco" Aguirre como entrenador hasta el Mundial 2026, torneo en el que el "Tri" fue eliminado en octavos de final.

"La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo del último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la selección nacional de México", señaló el organismo en un comunicado.

Márquez disputó cinco Mundiales como futbolista, fue líder de la selección mexicana y ganó con el equipo nacional la Copa Confederaciones 1999 y dos ediciones de la Copa Oro. A nivel de clubes, jugó en Atlas, Mónaco, Barcelona, New York Red Bulls, Hellas Verona y León, antes de retirarse en los Rojinegros.

Su carrera como entrenador comenzó en categorías de formación de Real Alcalá y siguió en Barça Atlètic, antes de integrarse como auxiliar técnico de Aguirre en el proceso rumbo al Mundial 2026.

"Es un entrenador bien preparado y tiene un gran número de jóvenes talentosos a su disposición; ojalá supere lo que hice yo", dijo Aguirre el pasado domingo, al dar por hecho que Márquez asumiría como su sucesor.

La FMF también reconoció el ciclo de Aguirre, quien en su tercera etapa como seleccionador dirigió 37 partidos, con 22 victorias, nueve empates y seis derrotas, además de 59 goles a favor y 28 en contra.

Bajo el mando del "Vasco", México conquistó la Nations League de Concacaf y la Copa Oro, antes de cerrar su participación mundialista en la ronda de octavos de final.