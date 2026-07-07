Scaloni no pudo con la emoción y abandonó entrevista FIFA tras remontada de Argentina

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, quedó completamente desbordado por la emoción luego de la dramática clasificación de su equipo a los cuartos de final del Mundial 2026, tras remontar un 0-2 ante Egipto con tres goles en apenas 14 minutos.

Por protocolo FIFA, las selecciones deben ofrecer una breve entrevista televisiva al pie de la cancha después de cada partido, pero el entrenador argentino ni siquiera pudo sostener la mirada ante la cámara y abandonó rápidamente el sector destinado a la atención de medios.

"No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado... ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Ya está, me tengo que ir...", alcanzó a decir Scaloni antes de retirarse para reencontrarse con sus futbolistas.

Argentina vivió una noche de enorme tensión, ya que perdía por 0-2 con los goles de Yasser Ibrahim, a los 15 minutos, y Mostafa Ziko, a los 67', pero encontró una reacción memorable en el tramo final del compromiso.

Cristian "Cuti" Romero descontó a los 79', Lionel Messi igualó a los 83' tras haber fallado un penal y Enzo Fernández selló el 3-2 en el minuto 93, desatando una remontada que dejó a Argentina en cuartos de final y terminó por quebrar emocionalmente a su entrenador.