Vinicius enfrentó críticas por no patear penal ante Noruega: "Nunca huyo de mi responsabilidad"

Vinicius, delantero de la selección brasileña, explicó la decisión detrás del penal fallado por Bruno Guimaraes en la derrota 2-1 ante Noruega, resultado que dejó a Brasil eliminado en los octavos de final del Mundial 2026.

"Creo que Bruno era el mejor pateador para hacer ese cobro. El entrenó muy bien en el día a día y muchos van a decir que yo no quise tirar, pero nunca huyo de la responsabilidad", señaló el atacante en la zona mixta del MetLife Stadium.

El jugador de Real Madrid recalcó que no evitó el lanzamiento y sostuvo que la determinación fue del seleccionador Carlo Ancelotti: "Tiro los penales en Real Madrid cuando es necesario, y en la selección también cuando es necesario; nunca voy a huir".

"El míster lo eligió a él. Entrenamos todos, todos los días, y él eligió a Bruno. Yo siempre digo que nunca he sido vanidoso sobre querer ser el máximo goleador de la competición. Infelizmente, terminó fallando", agregó Vinícius, quien espera que ese error no manche la carrera de su compañero en Brasil.

El atacante, que cerró su Mundial con cuatro goles y una asistencia, también reconoció que Noruega sorprendió a la "Canarinha" con un planteamiento "muy inteligente": "Pudieron poner a muchos jugadores detrás de la línea del balón. Nosotros no conseguimos el encaje necesario para hacer la mejor presión y eso acabó dificultándonos mucho".

"Estoy triste por nuestra participación en el Mundial. Ahora tenemos que levantar la cabeza para intentar seguir adelante", cerró Vinícius, quien aseguró que trabajará para hacer méritos y volver a defender a Brasil en una próxima cita.