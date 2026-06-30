Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago10.9°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Polémicas

Países Bajos repudió racismo hacia sus seleccionados tras eliminación del Mundial 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección europea emitió un comunicado en redes sociales frente a comentarios hacia los futbolistas.

Países Bajos repudió racismo hacia sus seleccionados tras eliminación del Mundial 2026
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Países Bajos fue eliminado del Mundial 2026 tras caer en Monterrey por lanzamientos penales ante Marruecos en los dieciseisavos de final del certamen.

Durante la tanda, Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville desperdiciaron su oportunidad desde los 12 pasos, lo cual incitó el empleo de insultos racistas en las diferentes redes sociales de los futbolistas, que se vieron obligados a cerrar las secciones de comentarios en sus publicaciones ante el acoso que estaban recibiendo.

Frente a la situación, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) condenó las expresiones dirigidas a los futbolistas, señalando que "El racismo y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar: ni en el fútbol, ni en línea ni en nuestra sociedad".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada