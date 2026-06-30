Países Bajos repudió racismo hacia sus seleccionados tras eliminación del Mundial 2026
La selección europea emitió un comunicado en redes sociales frente a comentarios hacia los futbolistas.
La selección europea emitió un comunicado en redes sociales frente a comentarios hacia los futbolistas.
Países Bajos fue eliminado del Mundial 2026 tras caer en Monterrey por lanzamientos penales ante Marruecos en los dieciseisavos de final del certamen.
Durante la tanda, Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville desperdiciaron su oportunidad desde los 12 pasos, lo cual incitó el empleo de insultos racistas en las diferentes redes sociales de los futbolistas, que se vieron obligados a cerrar las secciones de comentarios en sus publicaciones ante el acoso que estaban recibiendo.
Frente a la situación, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) condenó las expresiones dirigidas a los futbolistas, señalando que "El racismo y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar: ni en el fútbol, ni en línea ni en nuestra sociedad".