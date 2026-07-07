¿Qué significa la señal que hizo el DT de Egipto en la derrota ante Argentina en el Mundial?

Argentina eliminó a Egipto en el Mundial 2026 en un polémico partido de octavos de final en Atlanta, y en últimos minutos del encuentro, el técnico de los africanos, Hossam Hassan, hizo un gesto que se viralizó en redes sociales.

Cuando corría el minuto 90+8', Hassan alzó sus brazos e hizo el gesto de una cruz, tratando de llamar la atención del árbitro francés Francois Letexier.

Sin embargo, el juez sólo se acercó y lo amonestó, desatando la molestia del técnico egipcio.

Este gesto de una cruz, o X, es una señal protocolar que aprobó la FIFA en el congreso de Bangkok en 2024 para denunciar episodios de racismo dentro de la cancha, y el árbitro debe detener el partido para revisar el incidente.

Este gesto no es exclusivo de los árbitros, y puede ser ejecutado por jugadores y cuerpo técnico para aletar sobre insultos racistas.

El árbitro, en caso de considerar necesario, puede aplicar el protocolo, que consiste de tres pasos: Primero, detener el partido y hacer advertencia pública; segundo, suspensión temporal del duelo; y finalmente es la finalización del encuentro.

No obstante, el juez francés no hizo caso al reclamo de Hassan y lo amonestó, considerando desmedido su gesto.

El DT egipcio, tras el partido, no dio detalles sobre lo sucedido, aunque sí hizo sus descargos contra el juez principal.

"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a este árbitro", dijo Hassan en la rueda de prensa.