Senado de Paraguay condenó las expresiones racistas de Celeste Amarilla contra Mbappé

El Senado de Paraguay condenó este miércoles "las expresiones discriminatorias y racistas" de Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé, con una resolución que salió adelante pese al apoyo que brindaron esta jornada a la legisladora otros senadores.

Después de una deliberación de más de cinco horas, la Cámara Alta aprobó por mayoría la resolución, en la que también manifestó su "absoluto rechazo" a toda forma de racismo y discriminación y remarcó que los dichos de Amarilla no representan la posición del Senado de Paraguay.

Amarilla encendió la polémica el pasado sábado al afirmar en sus redes sociales que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente, Emmanuel Macron, consideraron racistas.

La legisladora reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente definido por un gol de penal de Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud "prepotente" durante el partido.

En el pleno de este miércoles, la legisladora volvió a elevar el tono y aseveró que el futbolista es un "hijo de puta", al recordar que negó el saludo al guardameta Orlando Gill al finalizar el choque.

Asimismo, apuntó que se niega a referirse a su "soñada" Francia como la "tierra de Mbappé".

"Me niego a reducir esta historia, toda esa enorme Francia, todo ese enorme legado cultural, artístico, democrático, a Mbappé", aseveró.