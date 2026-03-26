Bolivia apeló a la épica y pasó a la final del repechaje para el Mundial con una remontada ante Surinam

En la ciudad mexicana de Guadalupe, la selección boliviana de fútbol se instaló en la final del repechaje intercontinental para la Copa del Mundo 2026, luego de obtener un triunfo de 2-1 sobre Surinam.

Ambos conjuntos llegaban a la repesca con la misión de dar un golpe a la historia: La Verde con miras a volver al Mundial luego de 32 años, mientras los Suriboys tenían el sueño de seguir en carrera por su primera clasificación.

Los dos elencos avisaron en la primera etapa, destacándose un intento desviado de Luis Haquin y las intervenciones del arquero boliviano Guillermo Viscarra, pues en varios pasajes la zaga verde vivió grandes complicaciones.

Para lamento del golero altiplánico, tuvo una insuficiente salida en la apertura de la cuenta: El balón quedó suelto área chica y Liam Van Gelderen aprovechó para el 1-0 de Surinam en el amanecer de la segunda mitad (47').

Los surinameses fueron tomando mayor control del juego ante los malos momentos futbolísticos del representante de Conmebol, incluso llegando a escucharse gritos de "ole" desde las gradas.

Sin embargo, los dirigidos de Oscar Villegas recurrieron a la garra para empujar a toda costa en la recta final del encuentro. Aquello dio frutos, pues Moisés Paniagua igualó a los 72' con un puntazo cruzado y rasante que superó la estirada de Etienne Vaessen.

Poco después, a los 79', se cobró falta contra Juan Godoy en el área y Miguel Terceros marcó el lanzamiento penal que selló la remontada.

Ahora, Bolivia se jugará los boletos a su primer Mundial desde 1994 -y cuarto de la historia- ante Irak el miércoles 1 de abril a las 00:00 horas de Chile (03:00 GMT).