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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

¿Cuándo y dónde ver la final del repechaje para el Mundial 2026 entre Bolivia e Iraq?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La "Verde" de Óscar Villegas se juega una oportunidad de regresar a una Copa del Mundo después de 32 años.

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La selección de Bolivia y su símil de Iraq se enfrentarán en una final para definir al último clasificado para el Mundial 2026 este miércoles en el Estadio BBVA de Monterrey, México.

El combinado sudamericano llega con la moral por las nubes tras remontar a Surinam y quedar a un paso de volver a una cita planetaria después de 32 años. Por su parte, los de Medio Oriente llegan a este duelo tras superar las clasificatorias asiáticas.

El partido está programado para las 00:00 horas de este 1 de abril y contará con la transmisión televisiva de DSports. En streaming, el duelo se podrá ver a través de DGO y Amazon Prime Video.

Además, podrás seguir todos los pormenores y el desenlace de esta histórica clasificación en Cooperativa.cl.

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