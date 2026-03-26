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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Repechaje

Italia venció a Irlanda del Norte y se acercó a la clasificación al Mundial 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sandro Tonali y Moise Kean permitieron el triunfo en Bérgamo.

Italia venció a Irlanda del Norte y se acercó a la clasificación al Mundial 2026
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La selección italiana está cerca de romper su sequía de años consecutivos sin asistir a un Mundial y, este jueves, dio un paso importante tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte en semifinales del repechaje.

El encuentro disputado en el Gewiss Stadium de Bérgamo tuvo al cuadro anfitrión siendo dominante todo el compromiso. Pese a ello, no pudo generarse opciones claras de remate ante el arco de Pierce Charles.

Llegado el complemento, los de Gennaro Gattuso aprovecharon el ímpetu y Sandro Tonali (56') cazó un rebote que abrió la cuenta. Posteriormente, se vistió de asistidor para que Moise Kean (80') ampliase el marcador.

Con este resultado, la "azurra" ahora tendrá que enfrentar al vencedor del duelo entre Gales y Bosnia & Herzegovina en la búsqueda de un retorno a la cita planetaria después de su última participación el 2014.

La definición del repechaje de la UEFA será el martes 31 de marzo. 

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