BBC expuso razón de la agresión de Bellingham a Valentín Barco

El prestigioso medio británico BBC expuso el episodio que antecedió a la agresión de Jude Bellingham contra el futbolista argentino Valentín Barco, ocurrida después de la victoria de la Albiceleste por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial.

Barco, quien permanecía como suplente, ingresó al terreno de juego después del empate anotado por Enzo Fernández en el minuto 85 y celebró directamente frente a varios jugadores ingleses, tal como mostró un registro difundido en redes sociales.

Argentina completó posteriormente la remontada con un gol de Lautaro Martínez en los descuentos. Tras el pitazo final, Barco volvió al campo para festejar la clasificación y Bellingham se acercó por detrás para golpearlo con la mano en la parte posterior de la cabeza.

La acción provocó un enfrentamiento entre integrantes de ambas selecciones, mientras el mediocampista de Real Madrid abandonó rápidamente el lugar. Aunque no existió una explicación pública del inglés, la BBC apuntó al festejo anterior de Barco como el antecedente central del incidente.

Bellingham quedó expuesto a una posible investigación disciplinaria de la FIFA por su reacción después de la eliminación de Inglaterra, mientras Argentina avanzó a la final del torneo frente a España.