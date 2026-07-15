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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Semifinales

Lautaro Martínez tras meter a Argentina en la final: "Siempre soñé con hacer este gol"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

"Muy fuerte esto, es muy fuerte", dijo el delantero trasandino.

Lautaro Martínez tras meter a Argentina en la final:
 Agencia Xinhua
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Lautaro Martínez evidenció su intensa emoción, conteniendo las lágrimas luego de ser el héroe que clasificó a Argentina a la final del Mundial 2026 con el agónico gol del triunfo ante Inglaterra en semifinales.

"Muy fuerte esto, es muy fuerte", comenzó diciendo el delantero del Inter de Milán en una entrevista en la cancha después de la victoria.

"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines... siempre soñé con hacer este gol... Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama. Es para mi vale más que un gol o una final", añadió, quebrándose entre frases.

"Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar", agregó.

Sobre el partido, dijo que Argentina aprovechó el momento en el que Inglaterra se cansó de presionar, lo que les generó "más tranquilidad para mover la pelota".

"Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo", sentenció el delantero.

Argentina y España se verán las caras este domingo 19 de julio en la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

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