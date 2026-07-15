Messi: "No era un partido más, era especial para todos los argentinos"

Lionel Messi, autor de las dos asistencias para el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del Mundial 2026, valoró con alegría la clasificación a una nueva definición por el título y resaltó el valor extrafubolístico del duelo con los británicos para su país.

"Nos sentimos orgullosos de todo lo que venimos consiguiendo y le venimos brindando a la gente. Somos felices que la gente pueda disfrutar y vivirlo como lo está haciendo. Nos llena de placer darles esta felicidad", dijo a Dsports en zona mixta.

"No era un partido más, era un partido especial para todos los argentinos. Era el partido que no queríamos perder y por suerte le pudimos dar una alegría más a Argentina", sumó.

El '10' señaló que "ya no podemos pedir más con todo lo que vivimos" y apuntó: "Muchos nos pusieron en duda y cuestionaban el rendimiento. Yo nunca lo dudé, nunca se me pasó por la cabeza no estar entre los cuatro mejores, porque conozco este grupo y sé de lo que es capaz. Cuando este grupo está junto, saca algo especial y se transforman".

"Es difícil. Estoy cansado, como todos mis compañeros, dejando el máximo en cada partido, jugando 120 minutos en varios partidos. Este grupo viene haciendo un desgaste enorme en todo el Mundial. Queda un pasito más y vamos a seguir peleando, intentando dar el máximo siempre", cerró a la cadena televisiva sudamericana.

En otra de las entrevistas post partido, Messi reafirmó que fue "impresionante, un día increíble. Si bien, como decíamos antes del partido, era un partido de fútbol, nunca deja de ser especial jugar contra Inglaterra, con lo que eso significa y más una semifinal del mundo".

"Es increíble todo lo que viene haciendo este grupo, y hoy (es) una muestra más de carácter, de querer, de unión, de fuerza, de fútbol; porque lo fuimos a buscar con juego también y con paciencia", expuso.

Respecto a España, Messi expuso que "es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. Es una filosofía de fútbol, ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores".