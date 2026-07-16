Rey Carlos III tomó cerveza y bromeó sobre la derrota de Inglaterra: "Lindo día para ahogar penas"
El monarca participó en un evento en un local histórico en Dorset.
El monarca participó en un evento en un local histórico en Dorset.
El rey Carlos III visitó una histórica cervercería, fundada en 1777 en Blandford, durante una actividad oficial en la región de Dorset, y aprovechó la instancia para bromear sobre la derrota que sufrió la selección de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026.
El monarca, junto a la reina Camila, se estaba sirviendo cerveza y lanzó el comentario, generando las risas de los presentes: "Lindo día para ahogar algunas penas".
Inglaterra perdió por 1-2 ante Argentina en Atlanta, y quedó fuera de la final del Mundial. Tendrá que conformarse con jugar por el premio de consuelo, el tercer puesto, ante Francia el sábado en Miami, desde las 17:00 horas (21:00 GMT).