Rey Carlos III tomó cerveza y bromeó sobre la derrota de Inglaterra: "Lindo día para ahogar penas"

El rey Carlos III visitó una histórica cervercería, fundada en 1777 en Blandford, durante una actividad oficial en la región de Dorset, y aprovechó la instancia para bromear sobre la derrota que sufrió la selección de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026.

El monarca, junto a la reina Camila, se estaba sirviendo cerveza y lanzó el comentario, generando las risas de los presentes: "Lindo día para ahogar algunas penas".

Inglaterra perdió por 1-2 ante Argentina en Atlanta, y quedó fuera de la final del Mundial. Tendrá que conformarse con jugar por el premio de consuelo, el tercer puesto, ante Francia el sábado en Miami, desde las 17:00 horas (21:00 GMT).