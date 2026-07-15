Scaloni tras avanzar a la final del Mundial: "Somos únicos y no es arrogancia"

La emoción y el llanto invadió al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, tras la agónica clasificación a la final del Mundial 2026 con un triunfo de 2-1 sobre Inglaterra.

"Somos únicos, y no es arrogancia", señaló en la entrevista al paso en el terreno de juego. El entrenador que buscará el bicampeonato ante España este domingo también se declaró "sin palabras" ante la victoria.

"Este grupo no deja de sorprenderme. Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha", expresó.

"La camiseta lo amerita: Dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie", sumó.

También elogió el apoyo de los hinchas argentinos. "Esta gente nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó".

Luego, en conferencia de prensa, apuntó que "este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad. Cuando el rival duda un poquito vemos sangre y ahí vamos hasta donde sea".

Scaloni abordó el duelo que tendrá con su amigo Luis de la Fuente, DT de España, en la final: "Me pone contento por él y todos saben que vivo en España y tengo familia allá, pero el domingo -lo siento- vamos a intentar ganarles".