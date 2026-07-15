Telegraph acusó a Argentina de desplegar 31 "malas artes" en la semifinal

El diario británico The Telegraph enumeró 31 "malas artes" que Argentina utilizó durante la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, resultado que le permitió clasificar a la final del Mundial.

La publicación, firmada por Frankie Christou, acusó al equipo sudamericano de recurrir constantemente a las "malas artes" para incomodar a los dirigidos por Thomas Tuchel.

El recuento comenzó en el primer minuto con una entrada de Alexis Mac Allister sobre Elliot Anderson y continuó con el empujón de Leandro Paredes a Jude Bellingham, las reiteradas infracciones de Enzo Fernández y Giuliano Simeone, además de los intentos por bloquear y provocar al arquero Jordan Pickford.

El medio también destacó los reclamos de los jugadores argentinos al árbitro, una pelota lanzada desde el banco para impedir un lateral rápido, el forcejeo de Lionel Messi que terminó con Bellingham contra los carteles publicitarios y las provocaciones de Cristian Romero. En los minutos finales sumó la caída de Emiliano Martínez para consumir tiempo y las discusiones que se produjeron tras el pitazo.

The Telegraph cerró su enumeración con los festejos posteriores al encuentro y el lienzo con la frase "Las Malvinas son Argentinas" que los jugadores recibieron desde las tribunas. El periódico sostuvo que Argentina confirmó su reputación como uno de los equipos que mejor domina las denominadas "artes oscuras" del fútbol.

Estas fueron las 31 acciones que enumeró The Telegraph: