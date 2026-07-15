Telegraph acusó a Argentina de desplegar 31 "malas artes" en la semifinal

El diario británico The Telegraph enumeró 31 "malas artes" que Argentina utilizó durante la victoria por 2-1 sobre Inglaterra, resultado que le permitió clasificar a la final del Mundial.
La publicación, firmada por Frankie Christou, acusó al equipo sudamericano de recurrir constantemente a las "malas artes" para incomodar a los dirigidos por Thomas Tuchel.
El recuento comenzó en el primer minuto con una entrada de Alexis Mac Allister sobre Elliot Anderson y continuó con el empujón de Leandro Paredes a Jude Bellingham, las reiteradas infracciones de Enzo Fernández y Giuliano Simeone, además de los intentos por bloquear y provocar al arquero Jordan Pickford.
El medio también destacó los reclamos de los jugadores argentinos al árbitro, una pelota lanzada desde el banco para impedir un lateral rápido, el forcejeo de Lionel Messi que terminó con Bellingham contra los carteles publicitarios y las provocaciones de Cristian Romero. En los minutos finales sumó la caída de Emiliano Martínez para consumir tiempo y las discusiones que se produjeron tras el pitazo.
The Telegraph cerró su enumeración con los festejos posteriores al encuentro y el lienzo con la frase "Las Malvinas son Argentinas" que los jugadores recibieron desde las tribunas. El periódico sostuvo que Argentina confirmó su reputación como uno de los equipos que mejor domina las denominadas "artes oscuras" del fútbol.
Estas fueron las 31 acciones que enumeró The Telegraph:
- 1': Alexis Mac Allister llegó tarde sobre Elliot Anderson durante la presión inicial.
- 2': Leandro Paredes empujó por la espalda a Jude Bellingham y provocó el primer encontrón entre ambos equipos.
- 3': Enzo Fernández entró tarde contra Anderson segundos después de la reanudación.
- 6': Giuliano Simeone golpeó por detrás el pie de Anderson.
- 11': Fernández y Anderson forcejearon en el suelo mientras intentaban levantarse.
- 11': Un jugador argentino derribó deliberadamente a Morgan Rogers cuando intentaba regresar a defender.
- 13': Simeone lanzó el pie contra Jordan Pickford después de que el arquero lo empujara para recuperar la pelota tras un fuera de juego.
- 15': Paredes derribó con fuerza a Bellingham y luego le recriminó que permaneciera en el suelo.
- 16': Simeone bajó a Anthony Gordon cuando iniciaba un contragolpe y después le dio una palmada en la cabeza.
- 24': Simeone bloqueó a Pickford durante un tiro de esquina pese a la advertencia previa del árbitro y terminó cometiéndole falta.
- 28': Mac Allister cayó tarde sobre Reece James en una acción que el árbitro no sancionó.
- 31': Fernández encabezó una sucesión de tres jugadores argentinos que intentaron detener con falta una arremetida de Bellingham.
- 33': Simeone entró con la cabeza por delante durante un forcejeo con Marc Guéhi.
- 34': Nahuel Molina cargó por la espalda contra Bellingham.
- 36': Messi superó a Harry Kane y a otro rival antes de recibir una fuerte entrada de Anderson, quien recibió la primera tarjeta amarilla del partido.
- 37': Los jugadores argentinos rodearon al árbitro y Paredes junto a Mac Allister reclamaron la expulsión de Kane por cubrirse parcialmente la boca mientras hablaba.
- 41': Lisandro Martínez sujetó a Rogers para interrumpir un contragolpe y fue amonestado.
- 45+1': Alguien desde el banco argentino lanzó una segunda pelota a la cancha cuando James intentaba ejecutar rápidamente un lateral.
- 45+2': Paredes dejó el pie en alto sobre Anderson poco antes del descanso.
- Entretiempo: Messi y Fernández rodearon al árbitro para reclamarle y el capitán continuó hablándole mientras ingresaban al túnel.
- 48': Messi se desprendió de Bellingham y lo lanzó contra los carteles publicitarios después de que ambos salieran de la cancha durante un forcejeo.
- 51': Cristian Romero derribó a Bellingham sujetándolo con ambos brazos y recibió tarjeta amarilla.
- 53': Simeone lanzó un brazo que impactó en el rostro de Djed Spence, pero no fue amonestado.
- 58': Romero permaneció erguido delante de Pickford cuando el arquero intentaba recoger la pelota y provocó su caída.
- 73': Messi empujó levemente a Spence durante la disputa de un saque lateral.
- 85': Romero aprovechó el gol de Enzo Fernández para celebrar y gritar frente al rostro de Pickford.
- 88': Los jugadores argentinos volvieron a rodear al árbitro para reclamar durante la detención provocada por una lesión en la cabeza de John Stones.
- 90+2': Montiel encaró verbalmente a Bellingham después de que la pelota saliera por la línea lateral.
- 90+7': Emiliano Martínez atrapó un balón aéreo y permaneció en el suelo para consumir tiempo mientras sonreía.
- Final del partido: Las celebraciones argentinas terminaron en empujones y forcejeos con futbolistas ingleses, entre ellos Dean Henderson, Rogers y Bellingham.
- Después del encuentro: Los jugadores argentinos festejaron con un lienzo que decía "Las Malvinas son Argentinas", una manifestación política que, según el periódico, podía provocar una sanción de la FIFA.