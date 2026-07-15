Karen Rojo ingresó a la cárcel de San Joaquín tras su extradición desde Países Bajos

La exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo Venegas (2012-2020) ingresó este miércoles al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín para comenzar el cumplimiento efectivo de su condena.

La otrora autoridad comunal arribó a Chile custodiada por la Policía de Investigaciones (PDI) tras finalizarse su proceso de extradición desde los Países Bajos, nación donde se encontraba desde marzo de 2022 luego de escapar para evadir la justicia.

El regreso de la exautoridad se concretó tras un vuelo directo desde Ámsterdam que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez cerca de las 07:30 horas.

El operativo de recepción fue estrictamente vigilado, trasladando a Rojo hacia dependencias de Policía Internacional para la correspondiente notificación judicial, evitando cualquier contacto o declaración a los medios de comunicación presentes.

La justicia determinó que la exautoridad mantiene la calidad de rematada tras agotar sus instancias de apelación. (FOTO: ATON)

Situación judicial: Calidad de "rematada"

Tras su paso por los controles policiales, se determinó que la exalcaldesa cumpla su reclusión en la capital.

Al respecto, se confirmó que mantiene la calidad de rematada, lo que implica que ya agotó todas las instancias de apelación posibles y su sentencia de cinco años de prisión es firme y ejecutoriada.

Sin embargo, su equipo jurídico ya prepara acciones ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La defensa sostiene que, debido al tiempo que la exautoridad permaneció privada de libertad en Europa durante el proceso de extradición, ya habría cumplido cerca del 80% de su condena.

El Ministerio Público destacó el retorno como una señal potente del Estado chileno contra la impunidad. (FOTO: ATON)

Bajo este argumento, buscarán que los tribunales revisen la posibilidad de que opte a beneficios penitenciarios en el corto plazo.

Señal contra la impunidad

La condena contra Karen Rojo se originó por el uso irregular de 23 millones de pesos pertenecientes a la Corporación de Educación y Salud de Antofagasta, fondos que fueron desviados para financiar asesorías comunicacionales con fines electorales personales en el 2016.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, valoró el éxito del proceso coordinado entre el Ministerio Público, la Cancillería y la PDI, asegurando que "en Chile las sentencias se cumplen, no importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada".

Por el momento, Rojo permanecerá recluida en Santiago, mientras se resuelven las coordinaciones administrativas y las solicitudes que su defensa presente ante la justicia del norte del país.