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Tópicos: País | Tiempo

Llegada de temporal: Presidente Kast insistió en llamado al autocuidado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En una actividad en Maipú, el Mandatario recordó que la "situación que nos convoca va a ser dura".

Se espera que las lluvias lleguen a la capital durante este jueves.

Llegada de temporal: Presidente Kast insistió en llamado al autocuidado
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El Presidente José Antonio Kast insistió en la tarde de este miércoles en su llamado al autocuidado de cara al duro tren atmosférico que llegará este jueves a gran parte del país.

En una actividad realizada en Maipú, el Mandatario llamó "al autocuidado. Cuando vemos que un camino se empieza a inundar no lo utilicemos, hagamos lo que nos dicen las autoridades y ahí la prensa tiene un rol fundamental, porque es la manera de comunicar desde las autoridades a la ciudadanía más allá de los canales oficiales que podamos tener en Senapred, del municipio, la Delegación".

"La invitación es a los medios de comunicación a comunicar la información que se levante desde los municipios, desde los distintos servicios, desde los ministerios. El gobierno, los municipios y los gobernadores están desplegados, ahora la solicitud que le hacemos a la ciudadanía es de precaución", recordó.

Para el Mandatario, "esta es una buena instancia para llamar a las personas que usan de mala manera los cursos de agua, arrojando mobiliario, electrodomésticos en desuso, que van obstruyendo el curso de las aguas, que no lo hagan, y llamar a todos los vecinos a que nos ayuden que a futuro eso deje de ser una incivilidad".

"Es un buen momento para hacer una reflexión a lo largo del país de cómo cuidamos nuestro entorno para no dañar a otras personas. Esta situación que nos convoca va a ser dura, lo han señalado las distintas autoridades y es lo que hemos podido monitorear, pero tenemos que sacar lecciones", puntualizó.

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