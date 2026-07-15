Llegada de temporal: Presidente Kast insistió en llamado al autocuidado
En una actividad en Maipú, el Mandatario recordó que la "situación que nos convoca va a ser dura".
Se espera que las lluvias lleguen a la capital durante este jueves.
En una actividad en Maipú, el Mandatario recordó que la "situación que nos convoca va a ser dura".
Se espera que las lluvias lleguen a la capital durante este jueves.
El Presidente José Antonio Kast insistió en la tarde de este miércoles en su llamado al autocuidado de cara al duro tren atmosférico que llegará este jueves a gran parte del país.
En una actividad realizada en Maipú, el Mandatario llamó "al autocuidado. Cuando vemos que un camino se empieza a inundar no lo utilicemos, hagamos lo que nos dicen las autoridades y ahí la prensa tiene un rol fundamental, porque es la manera de comunicar desde las autoridades a la ciudadanía más allá de los canales oficiales que podamos tener en Senapred, del municipio, la Delegación".
"La invitación es a los medios de comunicación a comunicar la información que se levante desde los municipios, desde los distintos servicios, desde los ministerios. El gobierno, los municipios y los gobernadores están desplegados, ahora la solicitud que le hacemos a la ciudadanía es de precaución", recordó.
Para el Mandatario, "esta es una buena instancia para llamar a las personas que usan de mala manera los cursos de agua, arrojando mobiliario, electrodomésticos en desuso, que van obstruyendo el curso de las aguas, que no lo hagan, y llamar a todos los vecinos a que nos ayuden que a futuro eso deje de ser una incivilidad".
"Es un buen momento para hacer una reflexión a lo largo del país de cómo cuidamos nuestro entorno para no dañar a otras personas. Esta situación que nos convoca va a ser dura, lo han señalado las distintas autoridades y es lo que hemos podido monitorear, pero tenemos que sacar lecciones", puntualizó.