Tuchel: "No me arrepiento de nada... Jugamos uno de nuestros mejores partidos"

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, hizo frente a su cuestionada decisión de replegar al equipo tras anotar el primer gol ante Argentina en semifinales del Mundial 2026, poniendo el pecho a las balas por el planteamiento que acabó con remontada trasandina por 2-1.

"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", dijo en una entrevista para la FIFA al término del encuentro.

"Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol", explicó.

Sobre el inmediato repliegue para defender el 1-0, a falta de 35 minutos de partido, el DT argumentó: "Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez".

De todas formas, asumió que "por supuesto, la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error".

Tuchel también destacó el trabajo del grupo, que "hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres, con calor", con partidos en Estados Unidos, México y estadios climatizados y sin climatizar, e hizo un gran torneo.

Posteriormente en rueda de prensa, el seleccionador apuntó al duelo por el tercer lugar: "Ninguno de nuestros jugadores, ni de los franceses, quiere jugar este partido de consolación. Todos juegan para ganar la Copa del Mundo. Tendremos un día menos para recuperarnos, pero lo afrontaremos con total profesionalidad".

Sobre su futuro como técnico de Inglaterra, dijo mirar ya con "muchas ganas" a la próxima Eurocopa, en 2028, cuya final se disputará en Wembley.

"Seguiremos adelante con nuestro contrato hasta la Eurocopa en casa, y tengo muchas ganas de afrontarlo, aunque ahora mismo sea difícil mirar tan adelante", señaló.