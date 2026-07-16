Vidal: Inglaterra me dejó triste porque podía dar más, el entrenador se equivocó desde el camarín

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, publicó en sus redes sociales un análisis de la semifinal que ganó Argentina a Inglaterra en el Mundial 2026, y manifestó su decepción por el rendimiento de los europeos, apuntando a las decisiones del técnico Thomas Tuchel.

"Yo había dicho que pasaba Inglaterra porque lo vi contra México, Noruega y era un equipo que crecía con los partidos. Argentina, teniendo a Leo, es difícil ganarle. En los últimos partidos le había costado y por eso mi duda. Demostraron que están para pelear el Mundial, va a ser muy interesante la final contra España", comentó Vidal.

Respecto al planteamiento de los ingleses, Vidal indicó que Tuchel "se equivocó desde el minuto cero, desde el camarín, puso a jugadores en otras posiciones, dejó a Saka y Rashford fuera para defenderse. Si ves la estadística de la posesión de Argentina, es una locura".

"Inglaterra tiene un fútbol que ha cambiado, Guardiola llegó con una filosofía diferente y la han ido tomando... pero con un entrenador (Tuchel) que, si uno mira los partidos que hizo, creo que le falta mucho. No está al nivel de una selección para pelear el Mundial", añadió.

Vidal recalcó que Inglaterra tenía jugadores con más capacidad que Argentina, pero destacó que la albiceleste demostró que "con huevos se puede ganar".

"Inglaterra me deja triste porque podía dar más. El entrenador se equivocó y los jugadores se sintieron incómodos, fue casi un 5-5. Si se fijan, en el partido (Harry) Kane quitó una pelota en el área, estaba de volante central dando pases, y era el único delantero y eso dice mucho de la información que el DT da. Lo que más me da rabia es que hace los mismos cambios siempre y, cuando lo tenía que ir a buscar, metió a Rashford, faltando tres minutos. Así imposible", explicó Vidal.

Finalmente, Vidal manifestó su alegría por Messi, excompañero en Barcelona.

"Me alegro por Leo y Argentina. Si sabía antes la alineación, decía Argentina. La final viene con todo y esperemos que se cumpla lo que dije (España campeón), pero será difícil. Si Leo se prende, será difícil", sentenció.

La final del Mundial entre Argentina y España será el domingo, a las 15:00 horas (19:00 GMT) en Nueva Jersey.