Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar
Ezri Konsa ganó por aire y aumentó la diferencia de Inglaterra ante Francia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Los británicos dieron un nuevo paso para acercarse al bronce del Mundial.
Los británicos dieron un nuevo paso para acercarse al bronce del Mundial.
Inglaterra volvió a celebrar en el primer tiempo ante Francia en el duelo por el tercer puesto del Mundial 2026, gracias al certero cabezazo de Ezri Konsa a los 18'.
Además de significar el 2-0 parcial para los "Three Lions", el tanto también fue el debut goleador del zaguero en Copas del Mundo.