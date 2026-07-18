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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

Ezri Konsa ganó por aire y aumentó la diferencia de Inglaterra ante Francia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los británicos dieron un nuevo paso para acercarse al bronce del Mundial.

Ezri Konsa ganó por aire y aumentó la diferencia de Inglaterra ante Francia
 EFE
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Inglaterra volvió a celebrar en el primer tiempo ante Francia en el duelo por el tercer puesto del Mundial 2026, gracias al certero cabezazo de Ezri Konsa a los 18'.

Además de significar el 2-0 parcial para los "Three Lions", el tanto también fue el debut goleador del zaguero en Copas del Mundo.

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