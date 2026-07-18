Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar
Inglaterra recibió en Miami la medalla de bronce por el tercer lugar del Mundial
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La escuadra británica posó con sus preseas en el Hard Rock Stadium.
La escuadra británica posó con sus preseas en el Hard Rock Stadium.
Después de vencer a Francia en una "guerra de goles" por 6-4, el seleccionado de Inglaterra recibió las medallas correspondientes al tercer puesto de la Copa del Mundo 2026.
Con esto el equipo de Thomas Tuchel selló su mejor campaña en una cita planetaria desde que se coronó campeón en 1966.