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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

Mbappé dedicó emotivo mensaje a Deschamps: Deberíamos haberte brindado un final mejor

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Fuiste una pieza fundamental en el renacer de este equipo", expresó.

Mbappé dedicó emotivo mensaje a Deschamps: Deberíamos haberte brindado un final mejor
 EFE
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Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, publicó este sábado un emotivo mensaje dedicado a Didier Deschamps, quien dirige ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial, su último partido al frente de "Les Bleus" tras 14 años como seleccionador.

"Me siento afortunado de haber podido estar al lado de una de las mayores leyendas de nuestro país y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos", escribió el astro galo.

El delantero de Real Madrid lamentó no alcanzar la final, tras la derrota en semifinales del Mundial ante España: "Es tu último baile. A ti, que tanto nos has dado. Deberíamos haberte brindado un final mejor, pero fracasamos".

"Expresar con palabras lo que aportaste durante 14 años es muy difícil, ya que fuiste una pieza fundamental en el renacer de este equipo. La gente no siempre sabe apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello...", cerró.

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