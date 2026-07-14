España derribó a Francia y jugará por segunda vez la final de la Copa del Mundo

España superó por 0-2 a Francia en la semifinal de la Copa del Mundo y aseguró en el AT&T Stadium de Dallas su presencia en la definición por el trofeo máximo después de 16 años de su primera corona, quedando expectante al ganador entre Argentina e Inglaterra.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente logró estirar su racha invicta ante los galos, inaugurando el marcador con un penal convertido por Mikel Oyarzabal (21'), cobrado tras una infracción de Lucas Digne sobre Lamine Yamal.

Poco después, los dirigidos por Didier Deschamps sufrieron la sensible baja por lesión de William Saliba, quien debió ser reemplazado por Maxence Lacroix (30').

Cuando se esperaba una reacción de "les bleus" en el complemento, Pedro Porro estiró las cifras (58') y, aunque Lamine Yamal (61') anotó el tercero, la conquista fue anulada por posición fuera de juego.

La escuadra francesa se vio doblegada pese a ser el mejor cuadro ofensivo del torneo y fueron tibios los intentos que Kylian Mbappé junto a Desire Doué tuvieron ante un arco bien protegido por Unai Simón con Marc Cucurella como estandarte en la zaga.

Con este resultado, España se instaló por segunda vez en su historia en la final de una Copa del Mundo, emulando lo realizado en Sudáfrica 2010. Ahora aguardará hasta el domingo 19 de julio para animar la definición por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.