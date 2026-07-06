¿Jugarán Argentina, Uruguay y Paraguay las Clasificatorias al Mundial 2030?

Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, dio detalles de las Clasificatorias para el Mundial 2030 y aseguró que Argentina, Uruguay y Paraguay van a disputar el proceso, a pesar de estar clasificados.

La Albiceleste, la Celeste y la Albirroja clasificaron porque serán anfitriones, ya que albergarán tres partidos como locales por el aniversario de los 100 años del primer Mundial, que fue en Uruguay 1930.

Los otros organizadores son España, Portugal y Marruecos, en donde se jugará la mayoría del torneo en 2030.

En ese contexto, Harrison explicó en entrevista con Rock & Pop de Paraguay, que las tres selecciones van a jugar las Clasificatorias, en donde estarán en juego solo tres cupos y medio para el Mundial 2030, primero para mantener ritmo de cara a la Copa del Mundo, y también para "asegurar una mejor posición en un futuro torneo con la UEFA, una especie de Nations League para poder disputar contra ellos".

"En base a la posición, vas a estar en Europa 1, 2 o 3 y vas a tener los ingresos de esos partidos, que van a ser en Europa", afirmó Harrison.

De momento, Conmebol no ha hecho anuncios oficiales sobre cómo se disputarán las Clasificatorias de Sudamérica para el Mundial 2030, aunque se espera que comiencen en marzo de 2027.