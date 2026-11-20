El Directorio del Comité Olímpico de Chile (COCH) anunció que presentó denuncias contra tres exdirigentes vinculados a la extinta Federación Deportiva de Hockey y Patinaje ante el Tribunal de Honor de la institución y el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), por presuntos incumplimientos de normas éticas, de probidad y disciplina deportiva.

Las acciones fueron dirigidas contra Guillermo Elizardo Mora Sanzana, Roberto Hugo Rodríguez Manríquez y Armando Eugenio Quintanilla Cerpa, a quienes el organismo atribuyó infracciones a disposiciones de la Ley del Deporte, la Carta Olímpica y el Código de Etica del Comité Olímpico Internacional.

En su comunicado, el COCH también aseguró que los tres involucrados se encuentran formalizados ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, luego de la interposición de una querella criminal por el delito de denuncia calumniosa.

Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con los valores olímpicos, el respeto y la verdad, y manifestó su rechazo a la difusión de información que calificó como falsa y destinada a "dañar al ecosistema deportivo nacional y obtener beneficios particulares".