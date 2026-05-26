Comité Olímpico de Chile y Asociación Chilena de Municipalidades sellaron acuerdo

El Comité Olímpico de Chile (COCh) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) informaron la firma de un nuevo acuerdo entre las dos instituciones.

El convenio tiene como objetivo desarrollar actividades que tengan como propósito la promoción de los valores y beneficios de la práctica de actividad física y deportiva al deporte municipal, además de potenciar la captación y capacitación entre ambas entidades.

La reunión juntó a Pedro Covarrubias, secretario técnico de la Comisión de Deportes de ACHM con el presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica.

"Estamos celebrando un convenio muy importante porque lo hemos hecho con una asociación con la que podemos capacitar de tantas formas a entrenadores y formadores de las direcciones de deportes. La idea es que también los juegos escolares organizados por los municipios nos sirvan a las federaciones para detectar talentos", señaló Mujica.

Estos acordaron diferentes puntos para que los profesores de diferentes talleres municipales puedan capacitarse con el COCH con sus diferentes metodologías de entrenamiento y enseñanzas, con el fin de masificar el deporte de alto rendimiento en las diferentes comunas del país.

"Durante 2026, las capacitaciones se darán principalmente a través de tres plataformas: webinars, el primer congreso del deporte municipal y también con capacitaciones presenciales que se harán a distintas comunas del país", afirma Covarrubias.

El convenio ya entró en vigencia y entre el 31 de julio y 2 de agosto, ACHM llevará a cabo el primer congreso del deporte municipal, que se realizará en Coquimbo.