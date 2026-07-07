COI levantó temporalmente la suspensión a Rusia de cara a Los Angeles 2028

El Comité Olímpico Internacional acordó este martes revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso, medida que estaba vigente desde octubre de 2023, y abrió la puerta para que sus deportistas puedan competir en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 bajo el nombre de Rusia.

La decisión fue adoptada por la Comisión Ejecutiva del COI, que además recomendó a las federaciones internacionales suprimir las restricciones aplicadas a los atletas rusos por la guerra de Ucrania y los antecedentes vinculados al dopaje. En París 2024 y en los Juegos de Invierno de Milán Cortina, los deportistas rusos compitieron como neutrales.

El organismo explicó que tomó la medida tras el inicio del proceso clasificatorio para Los Angeles 2028 y ante "la necesidad de ofrecer igualdad de acceso a todos los atletas". La resolución se produjo luego de un dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que estableció que el Comité Olímpico Ruso ya no incluye organizaciones deportivas regionales de territorios bajo jurisdicción del Comité Olímpico Nacional de Ucrania.

Pese a la normalización provisional, el COI dejó pendiente su definición sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos rusos en competiciones olímpicas. Además, mantendrá su postura de no organizar eventos en Rusia ni invitar a miembros del Gobierno ruso a sus actividades.

El COI también remarcó que los deportistas rusos que vuelvan a competencias internacionales deberán cumplir exigencias antidopaje especiales, con controles independientes y bajo un programa nacional delegado a la Agencia Internacional de Controles, especialmente si la Agencia Mundial Antidopaje mantiene su cuestionamiento a RUSADA antes de Los Ángeles 2028.

El organismo ya había tomado en mayo una decisión similar respecto a los atletas bielorrusos, al dejar de recomendar restricciones generales para su participación internacional.