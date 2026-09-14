Angel Inostroza logró un histórico oro en eSports para Chile en los Juegos Sudamericanos

El chileno Angel Inostroza hizo historia este lunes en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe al ganar una medalla de oro para el Team Chile en deportes electrónicos (eSports), tras imponerse en el torneo de simulación de conducción (Sim Racing).

El triunfo de Inostroza no solo es un hito al ser la segunda presea dorada en los Odesur 2026, sino también por ser la primera vez que un chileno gana una medalla de oro en la categoría eSports en este tipo de instancia.

Inostroza ganó la final del simulador Assetto Corsa GT, superando al argentino Nectar Coleff y al colombiano Omar Escorcia, quienes completaron el podio.