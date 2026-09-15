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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Aranza Villalón se impuso en la ruta y ganó el tercer oro para el Team Chile en los Sudamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La deportista nacional ganó la contrarreloj en una sólida presentación.

Aranza Villalón se impuso en la ruta y ganó el tercer oro para el Team Chile en los Sudamericanos
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Revisa acá las medallas de Chile.

Con una espectacular presentación en la contrarreloj en ruta, la ciclista chilena Aranza Villalón logró el tercer oro para el Team Chile en los Juegos Sudamericanos de Santa 2026.

La múltiple medallista panamericana completó la crono en 47'35"04, superando por más de 12 segundos a su escolta, la paraguaya Agua Espínola, y en más de 51" a la argentina Delfina Dibella, ganadora del bronce.

Villalón logró una velocidad promedio de 45,4 kilómetros por hora para sumarse así a lo hecho por Catalina Vidaurre (ciclismo de montaña) y Angel Inostroza (esports).

Mira acá el momento del triunfo

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