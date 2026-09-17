Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.1°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

César Abaroa y Marcelo Poo sumaron el cuarto oro para el remo chileno en Santa Fe

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los nacionales se impusieron en una ajustada final a Uruguay.

César Abaroa y Marcelo Poo sumaron el cuarto oro para el remo chileno en Santa Fe
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los remeros nacionales César Abaroa y Marcelo Poo concretaron este jueves el cuarto oro para el Team Chile de remo al adjudicarse la final del dos sin timonel en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

Los deportistas chilenos dominaron la carrera desde principio a fin para imponerse en una ajustada final al concretar un tiempo de 6'19"15, superando a Uruguay por apenas 1"11.

Este es el cuarto oro logrado por Chile en esta especialidad, reforzando su liderato en el medallero particular con cuatro preseas doradas y tres de plata.

Esto, porque las hermanas Victoria y Christina Hostetter terminaron segundas en el doble par para adjudicarse la presea de plata.

Además, para el Team Chile es la 12ª medalla dorada para fortalecer su quinto puesto en el medallero general.

Mira acá la carrera

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada