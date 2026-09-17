César Abaroa y Marcelo Poo sumaron el cuarto oro para el remo chileno en Santa Fe

Los remeros nacionales César Abaroa y Marcelo Poo concretaron este jueves el cuarto oro para el Team Chile de remo al adjudicarse la final del dos sin timonel en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

Los deportistas chilenos dominaron la carrera desde principio a fin para imponerse en una ajustada final al concretar un tiempo de 6'19"15, superando a Uruguay por apenas 1"11.

Este es el cuarto oro logrado por Chile en esta especialidad, reforzando su liderato en el medallero particular con cuatro preseas doradas y tres de plata.

Esto, porque las hermanas Victoria y Christina Hostetter terminaron segundas en el doble par para adjudicarse la presea de plata.

Además, para el Team Chile es la 12ª medalla dorada para fortalecer su quinto puesto en el medallero general.

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