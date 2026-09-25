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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Chile festejó oros de Anastasia Velozo y Fabián Huaiquimán en cierre del karate de los Sudamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La última jornada de la disciplina además sumó una medalla de plata.

Chile festejó oros de Anastasia Velozo y Fabián Huaiquimán en cierre del karate de los Sudamericanos
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Este viernes culminó el karate de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, instancia que contó con dos medallas de oro para el Team Chile.

La primera presea llegó gracias a Anastasia Velozo en la categoría femenina -68 kilos: Venció a la argentina Selena Lujan (6-1), a la boliviana Renata Nieto (3-1) y a la brasileña Cailane Ramos (7-3) antes de victoria en la final ante la colombiana Wendy Mosquera por 5-3.

Justo después, Fabián Huaiquimán se impuso en los -84 kilos masculinos: En su ruta se impuso al argentino Diomid Petrenko (6-5), el paraguayo Jesús Servín (5-3) y un empate ante el brasileño Filipe Medeiros (0-0) para cerrar el grupo. En la final venció al peruano José Valdivia por 5-0.

En la última definición, Matías Quijada se colgó la medalla de plata en -60 kilogramos masculinos, luego de un duro combate que acabó 5-2 para el trasandino Kevin Molina.

De esta manera, el Team Chile de karate se despidió con cuatro oros, dos platas y un bronce, solo por detrás de Venezuela. En el medallero global, los nacionales momentáneamente se ubicaron cuartos gracias a un posterior festejo en tenis (46 oros).

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