Chile festejó oros de Anastasia Velozo y Fabián Huaiquimán en el karate sudamericano
La última jornada de la disciplina además sumó una medalla de plata.
La última jornada de la disciplina además sumó una medalla de plata.
Este viernes culminó el karate de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, instancia que contó con dos medallas de oro para el Team Chile.
La primera presea llegó gracias a Anastasia Velozo en la categoría femenina -68 kilos: Venció a la argentina Selena Lujan (6-1), a la boliviana Renata Nieto (3-1) y a la brasileña Cailane Ramos (7-3) antes de victoria en la final ante la colombiana Wendy Mosquera por 5-3.
Justo después, Fabián Huaiquimán se impuso en los -84 kilos masculinos: En su ruta se impuso al argentino Diomid Petrenko (6-5), el paraguayo Jesús Servín (5-3) y un empate ante el brasileño Filipe Medeiros (0-0) para cerrar el grupo. En la final venció al peruano José Valdivia por 5-0.
En la última definición, Matías Quijada se colgó la medalla de plata en -60 kilogramos masculinos, luego de un duro combate que acabó 5-2 para el trasandino Kevin Molina.
De esta manera, el Team Chile de karate se despidió con cuatro oros, dos platas y un bronce, solo por detrás de Venezuela. En el medallero global, los nacionales momentáneamente se ubicaron cuartos gracias a un posterior festejo en tenis (46 oros).