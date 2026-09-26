El Team Chile cerró los Sudamericanos con medalla de plata y campaña invicta en balonmano

La selección chilena masculina de balonmano se quedó con la medalla de plata en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe tras una infartante definición en la final ante Argentina, que culminó en un empate 27-27.

Pese a la igualdad después de los 60 minutos de partido, el anfitrión del torneo consiguió el oro por tener una mayor diferencia de goles que el elenco nacional (+55 contra +45).

Con este resultado, el combinado chileno no logró su revancha tras haber caído en la misma instancia ante el cuadro argentino en Asunción 2022.

En cuanto a las medallas, el Team Chile cerró su participación en los Odesur 2026 con 58 preseas de plata.