El Team Chile sumó seis medallas más en los Juegos Sudamericanos 2026

El Team Chile sumó seis medallas más en la tarde de este lunes en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, con dos preseas de plata y cuatro de bronce.

En patinaje de velocidad, las medallas llegaron en las pruebas de los 1.000 metros: Catalina Lorca ganó presea de plata y Gabriel Reyes una de bronce.

En esgrima, Leopoldo Alarcón, en la competencia de florete, se quedó con la medalla de bronce, tras caer en la semifinal ante el argentino Andrea Nigosanti.

Finalmente, en la natación, Chile conquistó dos bronces y una presea de plata.

Las preseas de bronce fueron de Inés Marín, en los 200 metros libres, y de Mariano Lazzerini, en los 200 metros pecho.

La medalla de plata fue al cierre de la jornada, conseguida en los 4x100 metros combinado, con un cuarteto compuesto por Elías Ardiles, Luis Toledo, Mariano Lazzerini y Edhy Vargas, con un tiempo de 3 minutos, 38 segundos y 01 centésimas. El oro fue para Brasil (3'36''37).

Para Lazzerini, fue su tercera medalla personal, ya que el domingo también ganó bronce en los 100 metros pecho.

Con la cosecha, el Team Chile suma 14 medallas en total: Dos oros, cuatro platas y ocho bronces.

Revisa el medallero aquí.