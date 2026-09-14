Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos
Medallero: Chile sumó sus primeros oros en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.
Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.
Este lunes, el Team Chile cosechó sus primeras medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina, además de engrosar su lista de podios en el evento internacional.
En el inicio de la jornada Catalina Vidaurre conquistó la competencia femenina de Mountain Bike, seguida por la también chilena Florencia Monsalvez .
Algunas horas después, Angel Inostroza se lución con el triunfo en los eSports, específicamente en el título de carreras Assettto Corsa GT.
- Revisa las preseas del Team Chile: