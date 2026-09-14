Medallero: Chile sumó sus primeros oros en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe

Este lunes, el Team Chile cosechó sus primeras medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina, además de engrosar su lista de podios en el evento internacional.

En el inicio de la jornada Catalina Vidaurre conquistó la competencia femenina de Mountain Bike, seguida por la también chilena Florencia Monsalvez .

Algunas horas después, Angel Inostroza se lución con el triunfo en los eSports, específicamente en el título de carreras Assettto Corsa GT.

- Revisa las preseas del Team Chile:

🥇 Medallas de oro:

Catalina Vidaurre - Mountain Bike Cross-country

Angel Inostroza - eSports (Assettto Corsa GT)

🥈 Medallas de plata:

Florencia Monsalvez - Mountain Bike Cross-country

Macarena García - Halterofilia (49 kilogramos)

(49 kilogramos) Catalina Lorca - Patinaje de velocidad (1.000 metros)

🥉 Medallas de bronce: