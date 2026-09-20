Gustavo Kretschmer conquistó oro para Chile en el esquí náutico de los Sudamericanos

Este domingo continuó la cosecha dorada de Chile en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina, con la victoria de Gustavo Kretschmer en la competencia de slalom de esquí náutico.

El deportista nacional de 21 años logró superar cinco boyas con 11.25 de cuerdas, superando al brasileño Felipe Simioni Neves y los argentinos Antonio Collazo y Bautista Ahumada, quienes se quedaron en cuatro flotadores rebasados.

Esta no fue la única presea que logró el esquí náutico en el inicio de la jornada, pues Trinidad Espinal se colgó la plata en el slalom femenino al pasar cinco boyas con 12 metros.

El oro fue para la peruana Cristiana De Osma (3.00/55/11.25), mientras que la chilena Dominga González quedó igualada en el tercer puesto con la trasandina Violeta Mociulsky (3.00/55/12.00).

Con estos podios el Team Chile alcanza 24 oros y 23 platas, que junto a 30 bronces sostienen con firmeza el quinto puesto del medallero, a un oro y una presea total de Venezuela, que es cuarto.