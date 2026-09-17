Imparables: El remo sumó otras dos medallas de oro en Santa Fe

El remo chileno ratificó este jueves su dominio a nivel continental al llegar a seis medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 luego de sumar otras dos preseas doradas.

Primero fue Antonia Liewald, quien dominó sin contrapesos la final del single ligero luego de ganar la carrera con un tiempo de 7'33"78, superando en casi 10" a la representante de Brasil.

Para la deportista valdiviana es su segunda presea dorada luego de haber sido parte del ocho con timonel ayer miércoles.

Luego vino el turno del cuatro sin timonel femenino con una embarcación compuesta por Antonia y Melita Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour, quienes ganaron con un crono de 6'26"81 para superar en cuatro segundos a Argentina.

Con estos resultados, Chile llegó a las seis medallas de oro y dos de bronce para dominar con total autoridad la tabla de esta disciplina.

Además, el Team Chile trepó al cuarto lugar del medallero general al sumar 14 preseas de oro, 13 de plata y 19 de bronce.