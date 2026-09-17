Monckeberg advierte que "seguidilla de errores" del gobierno ha "minado confianzas" en la derecha

El exministro Cristián Monckeberg (RN) planteó en Cooperativa que la sumatoria de errores que ha tenido este gobierno ha minado "ánimos y confianzas" en la derecha, aunque calificó como una "buena señal" la autocrítica mostrada por el Presidente Kast en su paya dieciochera.

En El Primer Café, Monckeberg aseveró que el Mandatario "asume de manera folclórica las dificultades de gobernar, 'otra cosa es con guitarra' es muy cierto, y cuando el mismo Presidente hace ese mea culpa o reflexión, llámenlo como quieran, evidentemente es una señal importante, no solamente para el país sino que para quienes están gobernando".

"Lógicamente hay dificultades que no son de fondo, pero el problema es que la sumatoria las transforma en desagradables, porque si yo sumo una, dos, tres, cuatro cosas (...) esta seguidilla de errores pequeños va minando ánimos, confianzas y yo creo que es una buena señal la que da el Presidente, de ir corrigiendo estos temas", recalcó.

Por su parte, el diputado republicano Luis Sánchez recalcó que en las últimas semanas "hemos estado viendo varias señales del carácter con el que llegó el gobierno, que es este sentido de urgencia, de emergencia, de la necesidad de abordar las grandes crisis como el desempleo, la caída de la inversión".

"Está resultando en el tiempo en que se demoran estas cosas y yo por lo menos nunca le escuché al Presidente ni a su equipo plantear estas expectativas desbordadas de que todo se iba a resolver en cinco minutos, justamente él dijo lo contrario, que habían muchas medidas que iban a mostrar resultados más lento, otras más rápido", aseguró.

En la oposición, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) recordó que "este gobierno asumió con una contradicción existencial, que es que dijo que era un gobierno de emergencia y citó el tema económico y de la delincuencia como los dos ejes, y ambos temas requieren de soluciones estructurales, que no son de corto plazo y es más, requieren de equilibrios transversales".

"Entonces, cuando tú tratas de ponerlo en la agenda como un tema que vas a resolver rápido, no lo vas a lograr, y menos aún si se opta por un planteamiento recogiendo poco lo que va a decir la oposición", añadió.

Finalmente, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, manifestó que "siempre es bueno que el Presidente y las autoridades en general sean autocríticos, yo lo que veo ayer de la paya y recojo es eso, sobre todo teniendo en consideración que hay 48 autoridades que han dejado su cargo en el gobierno de José Antonio Kast, entre seremis, ministras, subsecretarios".

"Es realmente bien impresentable, sobre todo por cómo se hizo campaña, también durante todo el periodo anterior, en donde José Antonio Kast se caracterizó por ser muy crítico al gobierno del Presidente Boric en aristas que si se evalúan comparativamente (no son positivas)", agregó.