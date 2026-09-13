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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Las Diablas arrasaron con Paraguay en el inicio de los Juegos Sudamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La competencia tuvo un gran inicio para el equipo nacional.

Las Diablas arrasaron con Paraguay en el inicio de los Juegos Sudamericanos
 Chile Hockey
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Tras la ceremonia inaugural, este domingo arrancaron las acciones en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina, con una goleada de la selección chilena femenina de hockey césped a Paraguay en el debut.

Las Diablas le asestaron un demoledor 16-0 al cuadro "guaraní" en el inicio de la jornada en el Estadio Ash.

Las anotaciones nacionales corrieron por parte de Fernanda Villagrán, Fernanda Arrieta, María Maldonado, Manuela Urroz, Monserrat Obon, Victoria Arrieta, Constanza Palma y Josefina Gutiérrez.

El siguiente duelo de las chilenas será ante Perú el martes 15 de septiembre a las 10:00 horas.

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