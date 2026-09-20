¡Por las medallas! La Roja sub 20 avanzó a semis de los Sudamericanos tras vencer a Colombia

La selección chilena sub 20 de fútbol masculino hizo su tarea y clasificó a las semifinales de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina, gracias a un triunfo de 3-2 ante Colombia en su último partido grupal.

Chile se puso rápidamente en ventaja gracias al cabezazo de Joaquín Muñoz en apenas seis minutos de partido.

El jugador de O'Higgins volvió a brillar a los 23' con un brutal golazo de mitad de cancha, apurando el remate desde campo propio tras un error de los centrales rivales sobre paralelo central.

En la segunda mitad los "cafetaleros" se afirmaron y lograron empatar con las apariciones de Alam García (54') y Miguel Marulanda (69') en el área.

Sin embargo, un error garrafal de la defensa colombiana le permitió a La Roja empatar rápidamente, con anotación de Cristian Rocha, jugador que vio recompensado su buen despliegue durante el encuentro.

Con este resultado Chile llegó a seis unidades, asegurando el pase como uno de los dos mejores del Grupo A; independiente del resultado entre Perú y Panamá este mismo domingo a las 15:00 horas.